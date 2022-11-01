В "Укренерго" попередили, що для усунення наслідків російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, 1 листопада вимикатимуть електропостачання у низці областей.

Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.

Згідно з повідомленням, о 6 ранку “Укренерго” надіслав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у таких областях як:

Київська та місто Київ

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Сумська

Харківська

Полтавська

У компанії нагадали, що тимчасові контрольовані обмеження енергопостачання необхідні для зменшення навантаження на мережі, підтримки сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій після того, як російські окупанти завдали ударів по підстанціях ракетами та дронами.

“Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів”, – резюмували в “Укренерго”.