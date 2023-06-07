Станом на 7 червня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Зокрема, "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Джерело: “Укренерго”.

У компанії пояснили, що зараз змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище, аби зменшити затоплення.

За даними Міненерго, через підрив окупантами Каховської ГЕС, у Херсоні та сусідніх населених пунктах через затоплення без світла залишилися майже 20 тисяч споживачів. Зокрема, підтоплено насосну станцію Херсонської ТЕЦ.

Щодо виробництва електроенергії, то його достатньо, аби покрити потреби споживачів. Однак, через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому в “Укренерго” закликали упродовж дня розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.

Окрім цього, енергетики повернули в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки РФ, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні. Проте ремонтні роботи продовжуються на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час 15 масованих ракетних ударів та 18 дронових атак росіян по енергосистемі.

Станом на сьогодні експорт у Польщу здійснюється з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини – з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.