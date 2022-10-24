Сьогодні тимчасове обмеження споживання електроенергії буде запроваджено у Києві та семи областях України. Їх вимушені ввести для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Про це повідомило “Укренерго“.

Віялові відключення будуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській областях.

“Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях”, – зазначили у компанії.

Завдяки відключенням буде можливо знизити навантаження на електромережі. Своєю чергою електрики зможуть приступити до ремонту пошкодженого обладнання.

У компанії закликали громадян тримати телефони зарядженими та поширювати інформацію серед тих, хто не користується соцмережами.

“Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень”, — йдеться у повідомленні.