Про це повідомило “Укренерго“.
Віялові відключення будуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській областях.
“Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях”, – зазначили у компанії.
Завдяки відключенням буде можливо знизити навантаження на електромережі. Своєю чергою електрики зможуть приступити до ремонту пошкодженого обладнання.
У компанії закликали громадян тримати телефони зарядженими та поширювати інформацію серед тих, хто не користується соцмережами.
“Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень”, — йдеться у повідомленні.
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