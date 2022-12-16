В "Укренерго" заявили, що скасували дію надзвичайної ситуації в енергосистемі України через масовану атаку РФ.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Зазначається, що на “виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України”, яка настала 16 грудня внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанції магістральних мереж 330-750 кВ).

Внаслідок обстрілів росіяни пошкодили близько 9 станцій та підстанцій. До прикладу, в Києві сталися вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.

Також рух поїздів метрополітену столиці зупинено на всіх гілках до кінця дня.

Нагадаємо, що, за попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. З них 60 було збито силами ППО.