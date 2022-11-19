В "Укренерго" заявили, що контролюють ситуація з енергопостачанням, попри те, що вона є доволі складною.

Про це пресслужба міністерства заявила на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що аварійні та погодинні відключення дозволяють енергетикам відновлювати систему. У міністерстві попросили “не панікувати”, оскільки ситуація в енергетичній системі все ще контрольована.

Водночас у повідомленні звертаються до українців зі закликом добровільно скоротити споживання кожною родиною на рівні 25%.

“Енергетики працюють над відновленням інфраструктури 24/7 і щодня повертають світло і тепло у домівки мільйонам споживачів”, — йдеться в повідомленні.

Раніше генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав українців подумати про виїзд з країни на зиму, аби зменшити споживання електроенергії та навантаження на енергосистему України.

Однак згодом у ДТЕК спростували твердження про те, що, за інформацією BBC, Тімченко закликав українців виїжджати.