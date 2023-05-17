Джерело: “Укренерго” у Telegram.

У вечірні години задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією. Це пов’язано з тим, що на плановий ремонт вивели атомну генерацію, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива.

Також виведено в ремонт низку енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж шести місяців осінньо-зимового періоду. Наслідки масованих атак суттєво знизило доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години.

“Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19:00 до 22:00”, – наголосили в Укренерго.

Раніше у пресслужбі надавали наступні поради:

за можливості, переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке;

намагатись не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину);

не вмикати кондиціонер у пікові години споживання. При використанні кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли;

кип’ятити стільки води, скільки вам потрібно у конкретний час. Якщо у вас є газова плита – краще кип’ятити воду на ній.

У компанії нагадали, що російські військові продовжують тероризувати прикордонні та прифронтові області постійними обстрілами. Наприклад, у Донецькій області росіяни вночі пошкодили лінію електропередачі, яка живить одну з шахт, але шахтарів вивели. Бригади обленерго відновили живлення.