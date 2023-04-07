Сьогодні, 7 квітня, виробництво електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, проте у Чернівецькій області через негоду є пошкодження у розподільчих мережах.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

Станом на 7 квітня в енергосистемі наявний резерв потужності, що підвищує її надійну роботу. Водночас через несприятливу погоду є пошкодження у розподільчих мережах у Чернівецькій області.

Попри те, що ситуація в енергосистемі стабілізувалася, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців.

Тому в “Укренерго” закликали ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби.

“Для відновлення надійності живлення ремонтні бригади “Укренерго” щоденно проводять відновлювальні роботи на об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Але пошкодження, завдані ворогом енергетичній інфраструктурі, масштабні та складні й потребують багато часу”, – зазначили у компанії.