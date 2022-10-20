Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

В компанії зазначили, що в центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Саме тому диспетчерський центр “Укренерго” вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

“Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання”, – наголосили в “Укренерго”.

Нагадаємо, що з 23.34 19 жовтня НЕК “Укренерго” запровадила відключення електроенергії у Києві та області для уникнення аварій. Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак, попередили, що воно може повторитись протягом доби через 4 години.

Список населених пунктів та вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті. У пресслужбі закликали слідкувати за оновленнями.

Водночас для того, аби підтримати енергосистему, в “Укренерго” закликали всіх мешканців столиці та області споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері, з 17.00 до 23.00.

Натомість бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Раніше в “Укренерго” повідомили, що через масовані обстріли росіянами, українська енергосистема зазнала нових пошкоджень. І попередили, що з 20 жовтня по всій Україні вводитимуться обмеження постачання електроенергії.