Джерело: “Укренерго”.
Відтак, щоб допомогти енергетиками швидше відновлювати енергетичну інфраструктуру та полегшити балансування енергосистеми у компанії закликали зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00.
“Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно”, – наголосили в “Укренерго”.
Загалом, за даними Міненерго, станом на 1 липня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.
Натомість через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 22 населених пункти.
Зокрема, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. Через попередні обстріли без світла залишаються споживачі в Харківській, Сумській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Натомість у межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів завершено ремонт турбіни теплової генерації встановленої потужності в 100 МВт. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває.
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