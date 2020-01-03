Про це повідомляє агентство Українські новини.

Уточнюється, що в Укроборонпромі належно не відповіли на журналістський запит Українських новин.

Відзначається, що запит був відправлений 26 грудня 2019 року. У ньому концерн просили повідомити про заробітну плату та інші виплати заступника директора Мустафи Найєма.

Місячний посадовий оклад заступника генерального директора з питань взаемодії з органами державної влади державного концерну УкроборонпромМустафи Найєма становить 43 000 гривен. Інформація про доходи Мустафи Найєма на посаді заступника генерального директора з питань взаемодействія з органами державної влади державного концерну Укроборонпромміститься в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, йдеться у відповіді.