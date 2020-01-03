У державному концерні "Укроборонпром" відмовилися повідомити, скільки премій і надбавок отримує отримує заступник директора Мустафа Найєм.

Про це повідомляє агентство “Українські новини“.

Уточнюється, що в “Укроборонпромі“ належно не відповіли на журналістський запит “Українських новин“.

Відзначається, що запит був відправлений 26 грудня 2019 року. У ньому концерн просили повідомити про заробітну плату та інші виплати заступника директора Мустафи Найєма.

“Місячний посадовий оклад заступника генерального директора з питань взаемодії з органами державної влади державного концерну “Укроборонпром” Мустафи Найєма становить 43 000 гривен. Інформація про доходи Мустафи Найєма на посаді заступника генерального директора з питань взаемодействія з органами державної влади державного концерну “Укроборонпром” міститься в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування“, – йдеться у відповіді.