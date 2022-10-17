Про це повідомив “Укроборонпром“.
“Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку”, — йдеться у повідомленні.
Держконцерн працює у посиленому режимі з початку широкомасштабного російського вторгнення. Зазначено, що про розробки майже нічого не розповідають, бо “так треба”. Стверджується, що це “нічого” успішно працює на полі бою, а інше раз за разом проходить успішні випробування.
“Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами”, — зазначено у повідомленні.
Київ сьогодні атакували ударними БПЛА “Герань-2”, відомих як “Шахед-136”. Більшість дронів було збито, але, на жаль, не всі.
“ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними “мопедами” – ніщо інше, як агонія Російської Федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи”, — додали вони.
- 17 жовтня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух. Загалом у місті пролунали три вибухи. В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа.
- Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.
- У соціальних мережах користувачі виявили, що посольство Ірану продовжує працювати у Києві попри постачання дронів-камікадзе до РФ. Офіційно Тегеран заперечує передачу БПЛА до Росії, тому журналіст #Букв відвідав посольство Ірану, аби перевірити чи працює воно.