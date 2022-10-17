У держконцерні "Укроборонпром" натякнули, що завершується розробка ударного безпілотника. Можливо, українська новинка матиме дальність дії до 1 тисячі кілометрів.

Про це повідомив “Укроборонпром“.

“Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку”, — йдеться у повідомленні.

Держконцерн працює у посиленому режимі з початку широкомасштабного російського вторгнення. Зазначено, що про розробки майже нічого не розповідають, бо “так треба”. Стверджується, що це “нічого” успішно працює на полі бою, а інше раз за разом проходить успішні випробування.

“Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами”, — зазначено у повідомленні.

Київ сьогодні атакували ударними БПЛА “Герань-2”, відомих як “Шахед-136”. Більшість дронів було збито, але, на жаль, не всі.

“ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними “мопедами” – ніщо інше, як агонія Російської Федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи”, — додали вони.