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В «Укрпошті» запевнили, що китайський коронавірус не поширюється через посилки

Компанія-оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запевнила, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони в зв'язку з поширенням нового коронавірусу в Китаї.

Понеділок, 27 січня 2020, 17:23

Про це повідомляє прес-служба “Укрпошти”.

“Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. “Укрпошта” стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв’язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї”, – йдеться в повідомленні.

В “Укрпошті” відзначили, що ніяких доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано.

“Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію”, – підкреслили в компанії.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.

  • У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
  • 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
Теги: вірус, Китай, коронавірус, посылки, Укрпочта

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