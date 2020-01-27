В «Укрпошті» запевнили, що китайський коронавірус не поширюється через посилки

Компанія-оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запевнила, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони в зв'язку з поширенням нового коронавірусу в Китаї.

Про це повідомляє прес-служба “Укрпошти”.

“Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. “Укрпошта” стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв’язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї”, – йдеться в повідомленні.

В “Укрпошті” відзначили, що ніяких доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано.

“Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію”, – підкреслили в компанії.