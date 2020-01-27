В «Укрпошті» запевнили, що китайський коронавірус не поширюється через посилки

Про це повідомляє прес-служба “Укрпошти”.
“Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. “Укрпошта” стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв’язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї”, – йдеться в повідомленні.
В “Укрпошті” відзначили, що ніяких доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано.
“Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію”, – підкреслили в компанії.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
- У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
- 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.