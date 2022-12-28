Підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" анонсувала три "нестандартні" випуски марок у січні та лютому 2023 року.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський у Telegram.

Пошта планує випустити марки, що присвячені честі міст-героїв, деокупованих міст, волонтерів, працівників критичної інфраструктури та дітей, які залишилися без безтурботного дитинства через повномасштабне вторгнення РФ, а також марку Перемоги.

“Скільки і як би ми не випустили, їх точно всім не вистачить, тим більш, ми дослухались до Ваших порад, тож випусків буде більше, але тиражі будуть менші. Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень — лютий”, — додав Смілянський.

Крім того, на 2023 рік запустили в продаж абонементи. До 31 грудня його можна буде придбати зі знижкою 20%.

З 1 січня 2021 року абонемент коштуватиме 600 гривень. За словами гендиректора, з січня марки надсилатимуть відразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця, як це було раніше.