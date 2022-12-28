Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський у Telegram.
Пошта планує випустити марки, що присвячені честі міст-героїв, деокупованих міст, волонтерів, працівників критичної інфраструктури та дітей, які залишилися без безтурботного дитинства через повномасштабне вторгнення РФ, а також марку Перемоги.
“Скільки і як би ми не випустили, їх точно всім не вистачить, тим більш, ми дослухались до Ваших порад, тож випусків буде більше, але тиражі будуть менші. Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень — лютий”, — додав Смілянський.
Крім того, на 2023 рік запустили в продаж абонементи. До 31 грудня його можна буде придбати зі знижкою 20%.
З 1 січня 2021 року абонемент коштуватиме 600 гривень. За словами гендиректора, з січня марки надсилатимуть відразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця, як це було раніше.
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