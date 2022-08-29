Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Це буде перша офіційна благодійна марка. Кошти від продажів залучать для придбання машини для розмінування територій.

“Це крута марка, яка розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів – це перша офіційна благодійна марка країни”, — зазначив гендиректор.

За його словами, всього планують зібрати більш як 1 мільйон євро на машину для розмінування. Решту коштів перерахують на підтримку притулків для тварин по всій Україні.

За даними ДСНС, нині в Україні понад 150 тисяч вибухонебезпечних предметів. Рятувальники та їхні чотирилапі напарники потребують технічної допомоги у розмінуванні.

Ігор Смілянський додав, що свою марку пес Патрон запустить особисто.