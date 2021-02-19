Про це повідомила пресслужба компанії.

Як повідомлялося раніше, “Укрпошта” планувала ввести в обіг марки “Збройні сили України. Сухопутні війська” 23 лютого.

“Цю дату обрали як інфопривід для привернення уваги до марок, і як ознаку того, що ця сторінка історії давно в минулому і нам у сучасній Україні є, що протиставити агресору. Жодним чином не з метою вшанувати день радянської армії, а навпаки – української. Однак така ініціатива була сприйнята українцями неоднозначно. Ми усвідомлюємо чутливість теми і дослухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок “Збройні Сили України. Сухопутні війська” на 14 березня – День українського добровольця”, – зазначили в компанії.

В “Укрпошті” також нагадали, що тільки за часи російської окупації випустили понад 20 художніх марок патріотичної тематики, серед яких “Слава Україні!” (яка отримала 1-у премію на міжнародній виставці в Мадриді), “Передова”, “Вони вистояли! Не витримав бетон!” та багато інших, які уже зібрали безліч прихильників в Україні і світі, поширюючи ідею сильної і незалежної України.