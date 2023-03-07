Про це він зазначив у Telegram.
Смілянський зауважив, що на електробайках зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.
У компанії спробують різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що листоноші зможуть працювати швидко, зручно та с GPS-відстеженням.
Враховуючи, що в Укрпошті мають намір всім листоношам надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку.
Тож місце для посилок, цукерок та газет є. Починаємо тестування. Байк, до речі, українського виробництва ну і, звісно, в рамках “зеленої енергетики”, – зазначив Смілянський.
Джерело: Ігор Смілянський/Telegram
Джерело: Ігор Смілянський/Telegram
Раніше підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” анонсувало три “нестандартні” випуски марок у січні та лютому 2023 року.
Голова “Укрпошти” Ігор Смілянський розповів про пенсіонерку з Харкова, котрій раніше компанія полегшила процес отримання коштів. Жінка написала лист на ім’я гендиректора, висловивши вдячність, та ще передала у конверті 1000 грн на “щось смачненьке”.