Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що компанія розпочинає пілотний проєкт "Листоноші на електробайках", в межах якого забезпечать електровелосипедами працівників для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості.

Про це він зазначив у Telegram.

Смілянський зауважив, що на електробайках зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

У компанії спробують різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що листоноші зможуть працювати швидко, зручно та с GPS-відстеженням.

Враховуючи, що в Укрпошті мають намір всім листоношам надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку.