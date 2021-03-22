АТ "Укрпошта" пояснило, чому підписало договір з ТОВ "НВП "Інформаційні технології" (компанія IT-Enterprise), яке має представництво в Росії.

Про це розповідають #Букви з посиланням на відповідь пресслужби “Укрпошти”.

Так, у пресслужбі зазначили, що процедура проведення тендерів та відбору учасників регулюються згідно з законом України.

“Відповідно до ст. 17 Закону України “Про публічні закупівлі” “Укрпошта” зобов’язана була відхилити пропозиції тих учасників, до яких застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у них публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно з Законом України “Про санкції”. Інформація про застосування таких санкцій відносно переможця тендеру у відповідних списках відсутня”, – йдеться у відповіді.

В “Укрпошті” наголосили, що усі найбільші й найвідоміші світові розробники програмних продуктів, що впроваджують ERP-системи, мають представництва в Російській Федерації.

Що стосується необхідності придбання саме комплексного рішення, замість окремих модулів або їх наборів, то в “Укрпошті” наразі є понад 80 різних систем, які не пов’язані між собою.

“Це робить облік та управління ресурсами компанії не ефективним та трудомістким. Оскільки “Укрпошта” вирішила зробити єдину систему управління бізнес-потоками, то і тендер мав відповідні умови: єдине комплексне рішення, яке можна швидко впровадити. Цей критерій знизить вартість на обслуговування та доопрацювання програмного забезпечення. До того ж, комплексне рішення передбачає, що за його впровадження відповідає одна компанія та ризик того, що система може не працювати, мінімальний”, – зазначили у пресслужбі.

Варто зазначити, що АТ “Укрпошта” двічі відмовила GNI SOFTWARE LTD – найближчому конкуренту ТОВ “НВП “Інформаційні технології”.

В “Укрпошті” це пояснили тим, що різниця у пропозиції двох компаній становила 5 тисяч грн, адже ” даному тендері ціна була важливим фактором”.

Але не менш важливими були і експертиза та досвід компанії-учасника у впровадженні подібних рішень. GNI SOFTWARE LTD сама відмовилась від участі у тендері в останній момент, тому у “Укрпошти” залишився один претендент, який, відповідно, і переміг”, – підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, що закупівля ERP-системи з оголошеною вартістю 196,8 млн грн стартувала ще в травні 2020 року. Безпосередньо торги у форматі аукціону були проведені 28 вересня.

Генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook фактично визнав, що закупівлю було проведено з порушеннями (в частині комплексного рішення та технічних вимог), але додав, що в іншому випадку подібна система функціонувала б тільки з 2025 року.

Розробник системи, з яким уклала договір “Укрпошта”, виходячи з усього, має представництво в Росії (ТОВ “Інформаційні технології-СНД”).