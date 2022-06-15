"Укрпошта" анонсувала дизайн нової патріотичної марки. Після двох випусків марки про "рускій корабль" українцям пропонують марку під назвою "Доброго вечора, ми з України!".

Про це повідомили у пресслужбі “Укрпошти”.

Українці шляхом голосування могли обрати дизайн нової марки “Доброго вечора, ми з України!”. Голосування відбувалось у застосунку “Дія”, і там було представлено декілька марок на вибір.

Як повідомили в “Укрпошті”, у голосуванні взяли участь близько 834 тисяч українців. Найбільшу кількість голосів отримала марка, на якій зображено, як український трактор тягне російський танк: за неї віддали голос понад 340 тисяч українців.

Друге місце посіла марка, де зображено, як воїн ЗСУ підходить до президента РФ Володимира Путіна.

Третє місце посів дизайн марки із зображенням українського воїна та лідера гурту Kalush Orchestra.

За повідомлення “Укрпошти”, нову марку можна буде придбати вже через місяць.⠀