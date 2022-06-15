Про це повідомили у пресслужбі “Укрпошти”.
Українці шляхом голосування могли обрати дизайн нової марки “Доброго вечора, ми з України!”. Голосування відбувалось у застосунку “Дія”, і там було представлено декілька марок на вибір.
Як повідомили в “Укрпошті”, у голосуванні взяли участь близько 834 тисяч українців. Найбільшу кількість голосів отримала марка, на якій зображено, як український трактор тягне російський танк: за неї віддали голос понад 340 тисяч українців.
Друге місце посіла марка, де зображено, як воїн ЗСУ підходить до президента РФ Володимира Путіна.
Третє місце посів дизайн марки із зображенням українського воїна та лідера гурту Kalush Orchestra.
За повідомлення “Укрпошти”, нову марку можна буде придбати вже через місяць.⠀
- Нагадаємо, з 15 червня AliExpress відновить доставлення до України через Укрпошту. Воно буде здійснюватися через одну з європейських країн, а оформити замовлення можна буде з 14 областей України.
- Також повідомлялось, що “Укрпошта” першою серед поштових операторів відкрила онлайн-магазин на міжнародній торговій платформі eBay.