Про це повідомили у пресслужбі “Укрпошти”.

Українці шляхом голосування могли обрати дизайн нової марки “Доброго вечора, ми з України!”. Голосування відбувалось у застосунку “Дія”, і там було представлено декілька марок на вибір.

Як повідомили в “Укрпошті”, у голосуванні взяли участь близько 834 тисяч українців. Найбільшу кількість голосів отримала марка, на якій зображено, як український трактор тягне російський танк: за неї віддали голос понад 340 тисяч українців.

Фото: facebook.com/ukrposhta

Друге місце посіла марка, де зображено, як воїн ЗСУ підходить до президента РФ Володимира Путіна.

Фото: facebook.com/ukrposhta

Третє місце посів дизайн марки із зображенням українського воїна та лідера гурту Kalush Orchestra.

Фото: facebook.com/ukrposhta

За повідомлення “Укрпошти”, нову марку можна буде придбати вже через місяць.⠀