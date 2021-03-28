Covid-19 Україна

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В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть потяги в областях, внесених до «червоної зони»

«Укрзалізниця» відновила інформацію про обмеження руху в "червоних зонах" через ризик поширення COVID-19.

Неділя, 28 березня 2021, 12:00

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Станом на 27 березня пасажирські перевезення в “червоних зонах” відбуваються за таким сценарієм:

У Чернігівській області, де “червону зону” ввели з 00:00 29 березня вирішено поки не обмежувати залізничний рух в регіоні. Протягом тижня буде доопрацьовано питання безпечного транспортування для жителів області, контролю наповнюваності поїздів і дотримання масочного режиму. На даний час обмеження на висадки-посадки не вводяться.

“З огляду на інтенсивне сполучення зі столицею (тільки в Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким, в тому числі, користується медперсонал, вирішено поки не обмежувати залізничний рух в регіоні”, – повідомили в УЗ.

Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде.

“Втім” Укрзалізниця “разом з МОЗ уважно стежить за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися”, – йдеться в повідомленні.

Львівська область: висадка і посадка пасажирів в регіоні не обмежена як мінімум до 30 березня включно. Введення обмежень буде залежати від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

У Києві та Київській області, а також в Сумській та Одеській областях обмежень на висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку в цих регіонах продовжений до 6 квітня включно. Призначено вісім спеціальних рейсів в закарпатському і буковинському напрямках”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС Рівненська та Черкаська області не переведені в категорію “червоних зон”, і тому ніяких обмежень руху на залізничному транспорті там не застосовують.

Наразі в “червоній” зоні офіційно перебувають 9 областей та столиця України:

• Івано-Франківська область – з 26 лютого;

• Чернівецька область – з 1 березня;

• Житомирська область – з 3 березня;

• Закарпатська область – з 8 березня;

• м. Київ – з 23 березня;

• Одеська область – з 23 березня;

• Київська область – з 24 березня;

• Сумська область – з 24 березня;

• Львівська область – з 25 березня;

• Миколаївська область – з 27 березня.

З понеділка до цього переліку доєднається і Чернігівська область.

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Теги: движение поездов, красная зона, Коронавірус, Укрзалізниця

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