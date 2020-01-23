Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" відреагувала на заяву Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про співпрацю УЗ з німецьким оператором Deutsche Bahn.

Про це повідомляється на сайті “Укрзалізниці”.

У наглядовій раді УЗ відзначили, що їм відомо про підписання Угоди між українським урядом і німецьким залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn, проте ніякою детальною інформацію про це поки не володіють.

“Наглядовій раді АТ “Укрзалізниця” стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку “Укрзалізниці”. Підписання цього документу є ініціативою і прерогативою уряду України. Щойно наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте”, — йдеться в повідомленні.