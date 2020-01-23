Про це повідомляється на сайті “Укрзалізниці”.
У наглядовій раді УЗ відзначили, що їм відомо про підписання Угоди між українським урядом і німецьким залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn, проте ніякою детальною інформацію про це поки не володіють.
“Наглядовій раді АТ “Укрзалізниця” стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку “Укрзалізниці”. Підписання цього документу є ініціативою і прерогативою уряду України. Щойно наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде розглянуте”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про підписання меморандуму з основним німецьким залізничним перевізником Deutsche Bahn.
- Пізніше Гончарук заявив журналістам про намір “віддати німцям на 10 років залізницю”.
- Німецький національний оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn спростував інформацію про те, що буде управляти “Укрзалізницею” протягом 10 років.