Про це повідомили в прес-центрі компанії.
У повідомленні сказано, що жодних змін в графік руху поїздів не було і не планується. Головний запобіжний захід від коронавірусу COVID-19 – проведення температурного скринінгу пасажирів за допомогою безконтактних термометрів.
Поїзні бригади вже пройшли спеціальний інструктаж з приводу того, як діяти в разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції у пасажирів.
На сьогоднішній день курсують 40 міжнародних поїздів, а також три безпересадочних вагони. Вони перетинають кордони з Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Росією і Білоруссю.
- Керівництво “Укрзалізниці”, у зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти, запропонувало співробітникам, які мають дітей дошкільного або шкільного віку і яких немає з ким залишити на цей період вдома, працювати віддалено.