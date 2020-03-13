Міжнародні потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть за встановленим графіком. При перетині державного кордону, у пасажирів проводитимуть температурний скринінг.

Про це повідомили в прес-центрі компанії.

У повідомленні сказано, що жодних змін в графік руху поїздів не було і не планується. Головний запобіжний захід від коронавірусу COVID-19 – проведення температурного скринінгу пасажирів за допомогою безконтактних термометрів.

Поїзні бригади вже пройшли спеціальний інструктаж з приводу того, як діяти в разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції у пасажирів.

На сьогоднішній день курсують 40 міжнародних поїздів, а також три безпересадочних вагони. Вони перетинають кордони з Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Росією і Білоруссю.