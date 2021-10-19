"Укрзалізниця" готується обслуговувати пасажирів за новини правилами, що набувають чинності вже з 21 жовтня. Відтак, стюарди перевірятимуть наявність документів про щеплення при посадці.

Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

Інформація про вакцинацію з системи Helsi

При посадці не враховуватимуть інформацію про вакцинацію у системі Helsi.me. Натомість прийматимуть лише паперовий сертифікат про вакцинацію, або згенерований у застосунку “Дія”.

Сертифікат іноземною мовою

В “Укрзалізниці” запевнили, що для посадки у поїзд пасажир може показати провіднику міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат, або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Сертифікат можна демонструвати мовою оригіналу.

Перевірка документів у потязі “Інтерсіті+”

Перевірка наявності документів згідно з посиленими правилами перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19 буде відбуватися стюардами при посадці на швидкісні поїзди “Інтерсіті+”.

З 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні на “жовтому” та “червоному” рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

або негативного результату ПЛР-тесту, або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Водночас у пасажирів віком до 18 років вищевказаних документів вимагати не будуть.