Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.
Інформація про вакцинацію з системи Helsi
При посадці не враховуватимуть інформацію про вакцинацію у системі Helsi.me. Натомість прийматимуть лише паперовий сертифікат про вакцинацію, або згенерований у застосунку “Дія”.
Сертифікат іноземною мовою
В “Укрзалізниці” запевнили, що для посадки у поїзд пасажир може показати провіднику міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат, або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Сертифікат можна демонструвати мовою оригіналу.
Перевірка документів у потязі “Інтерсіті+”
Перевірка наявності документів згідно з посиленими правилами перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19 буде відбуватися стюардами при посадці на швидкісні поїзди “Інтерсіті+”.
З 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні на “жовтому” та “червоному” рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:
- документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- або негативного результату ПЛР-тесту, або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).
Водночас у пасажирів віком до 18 років вищевказаних документів вимагати не будуть.
- За рішенням Уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені тільки за наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів документів, що підтверджують отримання щеплення проти коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.
- Нові правила перевезень пасажирів між регіонами не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачено можливості оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.