Після низки дискусій у соцмережах та створення петиції щодо запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків, в "Укрзалізниці" повідомили про запровадження "жіночих купе".

Джерело: “Укрзалізниця” та керівник з комунікацій пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Шевченко.

Допускатимуть до “жіночих купе” – жінок, трансжінок, мам з дітьми до шести років будь-якої статі. Проте щодо цього питання все ще тривають обговорення.

Маршрути, на яких будуть “жіночі купе” – наразі ще не визначено, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.

Спершу “Укрзалізниця” протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом із громадою і фахівцями ухвалить рішення щодо того, чи впроваджувати “жіночі купе”.

Придбати квиток до “жіночого купе” можна буде через застосунок “Укрзалізниці”. Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе – не потрібно.

В “Укрзалізниці” нагадали, що у 2010 компанія вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту, адже була доступною виключно в касах.

За словами, Олександра Шевченка, усі нові та модернізовані вагони “Укрзалізниці”, а це близько 15% вагонів у активному використанні – оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. А у провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.

“Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці – допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане “пілот” з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків”, – повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Зазначимо, що протягом останніх тижнів у соцмережах точилася дискусія щодо необхідності створення купе для жінок у потягах “Укрзалізниці”. Користувачки зазначали, що у більшості випадків не почувають себе безпечно у купе виключно з чоловіками.

Згодом на сайті президента України з’явилася петиція щодо запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в потягах “Укрзалізниці”. Петицію опубліковано 15 травня.

Її авторка, Ольга Ожогіна закликала виділити окремі вагони у потягах для чоловіків та жінок, що курсують маршрутом довше ніж шість годин.

“На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі”, – йдеться у тексті.

Станом на час публікації новини петиція набрала 22 773 голоси із 25 000 необхідних.