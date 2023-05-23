Джерело: “Укрзалізниця” та керівник з комунікацій пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Шевченко.
Допускатимуть до “жіночих купе” – жінок, трансжінок, мам з дітьми до шести років будь-якої статі. Проте щодо цього питання все ще тривають обговорення.
Маршрути, на яких будуть “жіночі купе” – наразі ще не визначено, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.
Спершу “Укрзалізниця” протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом із громадою і фахівцями ухвалить рішення щодо того, чи впроваджувати “жіночі купе”.
Придбати квиток до “жіночого купе” можна буде через застосунок “Укрзалізниці”. Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе – не потрібно.
В “Укрзалізниці” нагадали, що у 2010 компанія вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту, адже була доступною виключно в касах.
За словами, Олександра Шевченка, усі нові та модернізовані вагони “Укрзалізниці”, а це близько 15% вагонів у активному використанні – оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. А у провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.
“Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці – допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане “пілот” з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків”, – повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Зазначимо, що протягом останніх тижнів у соцмережах точилася дискусія щодо необхідності створення купе для жінок у потягах “Укрзалізниці”. Користувачки зазначали, що у більшості випадків не почувають себе безпечно у купе виключно з чоловіками.
Згодом на сайті президента України з’явилася петиція щодо запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в потягах “Укрзалізниці”. Петицію опубліковано 15 травня.
Її авторка, Ольга Ожогіна закликала виділити окремі вагони у потягах для чоловіків та жінок, що курсують маршрутом довше ніж шість годин.
“На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі”, – йдеться у тексті.
Станом на час публікації новини петиція набрала 22 773 голоси із 25 000 необхідних.
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