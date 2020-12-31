2020 рік добігає кінця, але не всі українці зустрінуть Новий рік у своїх домівках в оточенні рідних людей. Понад 5,4 тисячі пасажирів проведуть цю ніч у поїзді.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що у цю новорічну ніч курсуватиме 60 пасажирських поїздів. Квитки викупили понад 5,4 тисячі пасажирів. Традиційно, найпопулярнішим став західний напрямок.

До речі, на період зимових свят “Укрзалізниця” запустила додаткові 17 поїздів для перевезення пасажирів. Зокрема, додали поїзди в найпопулярніші напрямки.

Нагадаємо, що під час локдауну, який триватиме з 8 по 24 січня 2021 року, рух потягів “Укрзалізниці” обмежувати не будуть. Потяги під час локдауну курсуватимуть у звичному режимі. Працівники “Укрзалізниці” мають забезпечити усі протиепідеміологічні заходи. Зокрема, пасажири повинні дотримуватися маскового режиму та регулярно користуватися антисептиками.