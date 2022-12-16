У російському Улан-Уде підчас посадки в аеропорту "Байкал" загорівся гелікоптер Мі-8. Екіпаж гелікоптера загинув.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Про інцидент з гелікоптером повідомив голова Бурятії. За його словами, під час посадки в аеропорту відбулось загорання рульової доріжки Мі-8.

Він додав, що гелікоптер від авіазаводу ще не встигли передати замовнику і він не перебував в експлуатації.

“На борту гелікоптера не було пасажирів. Екіпаж три особи… Доля екіпажу достеменно невідома, але висока ймовірність, що люди загинули”, – наголосив голова Бурятії.

Трохи згодом в екстрених службах РФ підтвердили, що екіпаж Мі-8 загинув.

За попередніми даними, причиною загоряння гелікоптера могла стати технічна несправність або ж помилка пілотів.

В екстрених службах також повідомили, що гелікоптер, який розбився, був виготовлений на місцевому заводі та призначався на експорт.