Про це повідомили в Головному управлінні Держспоживслужби в Черкаській області.
Станом на 8 вересня в Умані на коронавірус захворіло шестеро хасидів — у всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять в одному зі спеціально відведених місцевих готелів.
Також наголошується, що для контактних осіб відкриють ізолятор.
Фахівці Держпродспоживслужби Черкаської області, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Саги Браверман і юрист фонду Ірина Рибницька обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, в синагогах і спеціалізованих установах.
- Раніше повідомлялося, що в Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош-Ха-Шана.