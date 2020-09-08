В Умані для паломників, хворих на COVID -19 в легкій формі, розгорнуто інфекційний шпиталь.

Про це повідомили в Головному управлінні Держспоживслужби в Черкаській області.

Станом на 8 вересня в Умані на коронавірус захворіло шестеро хасидів — у всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять в одному зі спеціально відведених місцевих готелів.

Також наголошується, що для контактних осіб відкриють ізолятор.

Фахівці Держпродспоживслужби Черкаської області, президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Саги Браверман і юрист фонду Ірина Рибницька обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, в синагогах і спеціалізованих установах.