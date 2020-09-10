Covid-19 Україна

оновлено 10.09.2020 о 17:02

Всього:

145612(+2582)

Хворіють:

76712(+2582)

Вилікувались:

65877(+1174)

Померло:

3023(+44)

18:05 Померла зірка «Гри престолів» та «жінка Бонда» Дайана Рігг
17:52 В Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана – відео
17:42 Білоруська опозиціонерка Колесникова заявила в СК про погрози силовиків і викрадення
17:41 НАН пропонує перейменувати бульвар Дружби Народів на проспект ім. Бориса Патона
Партнерський матеріал
17:23 ІІ Kharkiv Legal Business Forum: про стан здоров’я юрринку, кому юросвіти та роль диджиталізації на Kharkiv LBF
16:53 Лукашенку в Москві подарували мапу Білорусі в складі Російської імперії
16:39 Значне зникнення популяцій диких тварин вплинуло на появу COVID-19 – WWF
16:17 ДБР викликає Богдана на допит свідком
15:51 Гурт Gorillaz і Роберт Сміт у своїй новій пісні згадали Білорусь
15:19 «Марсіанський» світанок: відео з оповитого димом пожеж Сан-Франциско
15:10 У порту Бейрута знову спалахнула пожежа
14:39 Директорам шкіл загрожують штрафи та позбавлення волі за порушення карантину
14:34 Опубліковано перший трейлер фільму «Дюна» з Тімоті Шаламе
14:23 ЗАЗ заявив про старт виробництва автомобілів Groupe Renault
14:06 Як українці ставляться до навчального процесу в умовах карантину — соцопитування
13:51 Німеччина із жовтня скасує загальне застереження для поїздок за межі ЄС
13:35 Україна втрачає болота та степи: WWF надала рекомендації
12:50 Світові популяції диких тварин за 40 років скоротилися на 68 %
12:28 За отруєнням Навального можуть стояти топ-посадовці Росії, – Помпео
12:04 У Києві за добу – 298 випадків COVID-19, четверо хворих померли
Ексклюзив
11:36 У Києві під МВС сотні активістів вимагають негайного розслідування нападу на Балуха – фото
09:58 Біллі Айліш створила власний дизайн укулеле: відео
07:55 Алек Болдуін став батьком в шостий раз: фото
07:27 США оштрафували «дочку» Deutsche Bank за порушення «кримських» санкцій проти РФ
00:44 Богдан заявив, що йому спалили не тільки Tesla, але і авто водія. Він звинувачує Офіс Зеленського
00:11 «Рух опору капітуляції» їде до Зеленського в Конча-Заспу через спільне з «ДНР» інспектування позицій ЗСУ

09 вересня

23:32 Богдан про кадрові призначення Зеленського: вибирав міністрів, як акторів
23:21 Спільне з «ДНР» інспектування Шумів на Донбасі: у «ЄС» вимагають позачергової сесії Ради

В Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана – відео

В Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана, який встановили з метою дотримання карантину та недопущення скупчень.

Четвер, 10 вересня 2020, 17:52

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на інформацію речниці поліції у Черкаській області Зої Вовк.

За її словами, паломники приїхали з Харькова. Вони проживають в Україні.

Металеве огородження, яке обмежувало паломників, задля дотримання карантину, вони почали зносити тому, що воно їм не сподобалося.

На двох найбільш активних осіб цього інциденту склали матеріали за статтею 153 адміністративного кодексу (Хуліганство).

Представники фонду Рабі Нахмана, як офіційні представники брацлавських хасидів в Україні, вже вибачилися за поведінку молоді та наголосили, що дії підлітків не відображають ставлення брацлавського руху до законів України.

Нагадаємо, до Умані на святкування Рош-Га-Шана приїхали близько двох тисяч паломників хасидів.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.

  • Раніше повідомлялося, що в Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош-Ха-Шана.
Теги: порушення карантину, порушення карантину, хасиди, карантин, Умань

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись