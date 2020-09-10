В Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана – відео

В Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана, який встановили з метою дотримання карантину та недопущення скупчень.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на інформацію речниці поліції у Черкаській області Зої Вовк.

За її словами, паломники приїхали з Харькова. Вони проживають в Україні.

Металеве огородження, яке обмежувало паломників, задля дотримання карантину, вони почали зносити тому, що воно їм не сподобалося.

На двох найбільш активних осіб цього інциденту склали матеріали за статтею 153 адміністративного кодексу (Хуліганство).

Представники фонду Рабі Нахмана, як офіційні представники брацлавських хасидів в Україні, вже вибачилися за поведінку молоді та наголосили, що дії підлітків не відображають ставлення брацлавського руху до законів України.

Нагадаємо, до Умані на святкування Рош-Га-Шана приїхали близько двох тисяч паломників хасидів.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.