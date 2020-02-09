В Умані водій вигнав з автобуса дітей загиблого українського військового. Активісти провчили чоловіка та змусили вибачатися перед родиною героя біля його могили.

Про це повідомила пресслужба ВО “Свобода” у Черкаській області на своїй сторінці в Facebook.

Так, 7 лютого в Умані водій 17 маршруту відмовився везти дітей загиблого героя російсько-української війни Дмитра Пожарського. Не зважаючи на те, що діти показали посвідчення, які гарантують безкоштовний проїзд, водій вигнав їх із автобуса.

Зазначається, що у салоні було декілька людей, але ніхто не спробував заступитись. Уманські свободівці швидко знайшли перевізника. В результаті водія звільнили та він привселюдно вибачився перед родиною біля могили Дмитра Пожарського.

“Ситуація, що трапилась ганебна. Хамство водія до дітей є негідною поведінкою як професіонала та і взагалі як людини. Мені дуже прикро, що люди досі не розуміють ціну мирного життя. Це вже не перший випадок такого відношення водіїв до родин загиблих у російсько-українській війні. Але ми не дозволимо таку поведінку. Нехай це стане уроком для всіх водіїв!” – наголосив депутат від ВО “Свобода” Сергій Яремчук.