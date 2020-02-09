Про це повідомила пресслужба ВО “Свобода” у Черкаській області на своїй сторінці в Facebook.
Так, 7 лютого в Умані водій 17 маршруту відмовився везти дітей загиблого героя російсько-української війни Дмитра Пожарського. Не зважаючи на те, що діти показали посвідчення, які гарантують безкоштовний проїзд, водій вигнав їх із автобуса.
Зазначається, що у салоні було декілька людей, але ніхто не спробував заступитись. Уманські свободівці швидко знайшли перевізника. В результаті водія звільнили та він привселюдно вибачився перед родиною біля могили Дмитра Пожарського.
“Ситуація, що трапилась ганебна. Хамство водія до дітей є негідною поведінкою як професіонала та і взагалі як людини. Мені дуже прикро, що люди досі не розуміють ціну мирного життя. Це вже не перший випадок такого відношення водіїв до родин загиблих у російсько-українській війні. Але ми не дозволимо таку поведінку. Нехай це стане уроком для всіх водіїв!” – наголосив депутат від ВО “Свобода” Сергій Яремчук.
- Як повідомлялося раніше, в понеділок водій автобуса з Луцька до Києва висадив у нічний час посеред траси двох дівчат-волонтерів Ярину Чорногуз та Анастасію Конфедерат. Це сталося після того, як вони попросили водія вимкнути російськомовний серіал, який був транслювався в автобусі.
- Дівчата поверталися з похорону загиблого в зоні ООС Миколи Сорочука. Компанія-перевізник публічно висловила дівчатам вибачення, повернула кошти, витрачені ними на квитки, а також застосувала санкції до водія – його вирішили звільнити.