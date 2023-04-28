Про це інформує Уманська міська рада.
“В Умані оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії”, – йдеться у повідомлення.
У міській раді зазначили, що в громаді скасовано усі розважальні заходи на невизначений термін.
Нагадаємо, що у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Зокрема ракетних ударів зазнало місто Умань.
За даними Черкаської ОВА, унаслідок нічної ракетної атаки росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло вже 6 осіб. Зокрема, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, в одному з них знищено під’їзд.
Станом на 9 ранку кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Умані зросла до 6 осіб. Ще дев’ятеро осіб перебувають у медзакладі. Рятувальна операція триває.
Варто зауважити, що за даними МВС кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Умані становить 17 осіб.
- Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.
- Вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.