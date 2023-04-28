В Умані Черкаської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.

Про це інформує Уманська міська рада.

“В Умані оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії”, – йдеться у повідомлення.

У міській раді зазначили, що в громаді скасовано усі розважальні заходи на невизначений термін.

Нагадаємо, що у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Зокрема ракетних ударів зазнало місто Умань.

За даними Черкаської ОВА, унаслідок нічної ракетної атаки росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло вже 6 осіб. Зокрема, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, в одному з них знищено під’їзд.

Станом на 9 ранку кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Умані зросла до 6 осіб. Ще дев’ятеро осіб перебувають у медзакладі. Рятувальна операція триває.

Варто зауважити, що за даними МВС кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Умані становить 17 осіб.