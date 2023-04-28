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В Умані продовжує зростати кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці

За оновленими даними, кількість жертв нічного ракетного удару Росії по багатоповерхівці в Умані зросла до 15.

П’ятниця, 28 квітня 2023, 13:46
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Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

Про це повідомили у МВС України.

За даними відомства, станом на 13:35 жертвами російського ракетного удару в Умані стали вже 15 осіб.

Серед загиблих, як повідомлялось раніше, двоє 10-річних дітей.

Як відомо, вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети досягли цілі.

Одна із них влучила у 9-роверхівку міста Умань.

Окрім цього, лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.

Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, ракетний обстріл, ракетний удар по Умані, удар по багатоповерхівці, Умань

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