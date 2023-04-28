Про це інформує пресслужба МВС України.
“Ми зараз ідентифікуємо ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогодні, у нас працює ДНК-лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу”, – сказав очільник МВС Ігор Клименко.
Зазначимо, що станом на 15:00 кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані зросла до 17. Серед загиблих – троє дітей.
Як повідомили у ДСНС, серед загиблих – вже троє дітей (раніше повідомлялось про двох загиблих 10-річних дітей).
Кількість постраждалих – 18 осіб, з яких 9 ушпиталено. Ще 17 осіб – зокрема троє дітей – врятовано. Вилучено фрагмент одного тіла.
Як відомо, вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі.
Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань.
Окрім цього, лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.
Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.
- В Умані Черкаської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- За добу російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 14 житлових будинків.