В Умані на Черкащині невідомі скоїли напад на 17-річного хасида. Поліція відкрила провадження за фактом хуліганства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області та Об’єднаній єврейській громаді України.

Інцидент стався на вулиці Софії Перовської в ніч з суботи на неділю. Про те, що сталося, в поліцію повідомив постраждалий — 17-річний громадянин Ізраїлю.

Поліціянти кваліфікували інцидент як хуліганство з застосуванням зброї (ч.4 ст. 296 ККУ)

“Слідчо-оперативною групою оглянуто місце злочину, та проведено обхід прилеглих вулиць з метою встановлення камер відео нагляду які могли зафіксувати момент злочину. Наразі проводяться слідчі та оперативно розшукові дії з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення”, — запевнили в поліції.

Об’єднана єврейська громада повідомила, що постраждалий є брацлавським хасидом. Під час нападу з ним був ще один хасид-підліток, проте він встиг збігти, коли з’явилися нападники.

Напад, за інформацією постраждалого, вчинили троє молодиків, цим подіям не передував конфлікт. Нападники порізали хлопцеві обличчя ножем.

Громада зауважує, що (за словами постраждалого) правоохоронці, що прибули на виклик одразу після нападу, не склали протокол і поїхали, запевнивши, що прямують “ловити нападників”. Однак поліція заперечує, наголошуючи, що самі хасиди не погодились поїхати до райвідділку для написання заяви.

У ОЄГ також не згодні з кваліфікацією, яку дали правоохоронці. Там наголошують, що інцидент безпосередньо пов’язаний з релігійними переконаннями постраждалого, тож вбачають в цьому ознаки злочину, передбаченого ст. 161 ККУ — порушення рівноправності громадян.