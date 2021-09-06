В Умані зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана.

Про це поінформувала начальник Уманського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова, повідомляє УНН.

“Епідемічна ситуація нестійка. Уже зареєстрували перших хворих серед прочан, що прибули до нас”, – сказала вона.

Качанова також зазначила, що епідситуація “контрольована; здійснюється нагляд, щоб дотримувались протиепідемічні вимоги”.

Крім того, мер Умані Ірина Плєтньова зазначила, що зроблено все можливе для підготовки до приїзду паломників. Проте вона задоволена не всім.

“Не всім задоволені, бо територія не зовсім чиста, але це повязано з тим, що власники готелів не хочуть займатись вивезенням сміття”, – сказала вона.