За результатами звіту щодо застосування державної мови посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, іншими посадовими особами, які здійснюють інформування громадян в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану, здебільшого робочою мовою є державна. Водночас послуговування недержавною мовою зафіксовано в діяльності деяких начальників військових адміністрацій, посадових осіб місцевих рад, керівників комунальних підприємств.

Про це йдеться у повідомленні мовного омбудсмена.

Випадки використання недержавної мови траплялися як у телевізійних ефірах, так і в соціальних мережах і Telegram-каналах.

Послуговування недержавною мовою зафіксовано:

8-ма начальниками військових адміністрацій;

15-ма посадовими особами органів місцевого самоврядування;

2-ма керівниками установ комунальної форми власності.

Зокрема, мовний закон порушили Володимир Зеленський, Олексій Арестович, Віталій Кім, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, начальник військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, голова Луганської облдержадміністрації — начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, Харківський міський голова Ігор Терехов, Мелітопольський міський голова Іван Федоров, міський голова Дніпра Борис Філатов та інші.

Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що застосування посадовцями недержавної мови, особливо в умовах війни, — це порушення прав громадян України. Зокрема, йдеться про ст. 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповідно до якої зазначені особи зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Також це порушення ч. 1 ст. 12 Закону, відповідно до якої робочою мовою діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності, зокрема мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова.

Омбудсмен зауважив, що наразі фіксується значно менше випадків використання недержавної мови в ефірах телевізійних каналів, ніж в березні та квітні цього року.

Проте попередив, що з 16 липня такі дії можуть мати наслідки у вигляді адміністративних стягнень — попередження і штрафів.

16 липня набуває чинності підпункт 1 пункту 7 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтоді Уповноважений зможе штрафувати посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть Закон. За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. Штраф за повторне протягом року порушення від 8500 до 11900 грн.

Довідка. Огляд проводився Секретаріатом Уповноваженого з 01.03.2022 по 30.06.2022 шляхом вибіркового обстеження ефірного мовлення; офіційних сторінок центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій; на таких інтернет-платформах, як Youtube, Facebook, Telegram, а також через пошук за ключовими запитами із прізвищами керівників органів та їх заступників у мережі Youtube.