В американській авіакомпанії United Airlines ввели обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення потрібно до 25 жовтня, аби продовжити працювати в компанії.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Нововведення стосуються 67 тисяч співробітників компанії.

Генеральний директор авіакомпанії Скотт Кірбі повідомив про зміни в політиці компанії, пояснивши, що є науково обґрунтовані дослідження, які свідчать про безпечність вакцинації.

“Всі офісні працівники авіакомпанії в США мають отримати по обидва щеплення проти коронавірусу до 25 жовтня, або через п’ять тижнів з дати, коли будь-яка вакцина отримає повне схвалення від Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів й медикаментів… в залежності від того, що буде раніше”, – пояснив директор.

United стала першим великим авіаперевізником в США, який вимагає повної вакцинації від працівників. Окрім цієї компанії, в США вакцинуватися вимагають від працівників продуктової мережі Walmart, працівників Tyson Foods, співробітників технологічних гігантів Facebook, Disney та Microsoft.

В травні авіакомпанія Delta Air Lines рекомендувала своїм працівникам зробити щеплення проти коронавірусу.