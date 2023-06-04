Джерело: Михайло Федоров/Telegram
Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн.
Це наш перший збір на відновлення навчального закладу. Вже розпочали другий”, – зауважив міністр.
За словами Федорова, 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Ціль — зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.
Міністр висловив вдячність амбасадорам, партнерам та всім, хто долучився.
Довідка. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.
- Проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.
- Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.
- 500 FPV-дронів “Пегас” від української блокчейн-компанії Everstake посилили “Армію дронів”.
- 31 травня зірки світового футболу та амбасадори фандрейзингової платформи United24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко відвідали Михайло-Коцюбинський ліцей у Чернігівській області.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.