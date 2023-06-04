Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на платформі United24 зібрали $1,25 млн на відновлення ліцею в селі Бузова на Київщині.

Джерело: Михайло Федоров/Telegram

Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн.

Це наш перший збір на відновлення навчального закладу. Вже розпочали другий”, – зауважив міністр.

За словами Федорова, 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Ціль — зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

Міністр висловив вдячність амбасадорам, партнерам та всім, хто долучився.

Довідка. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.