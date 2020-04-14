Предстоятель Української православної церкви московського патріархату митрополит Онуфрій запросив українців на великодні богослужіння, незважаючи на карантин.

Про це він заявив у своєму зверненні.

Він зазначив, що молитися можна буде на вулиці, дотримуючись карантинних норм.

“У цьому році свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка поширюється по земній кулі. Тому повідомляю вам, дорогі брати і сестри, в храмах великодні богослужіння будуть відбуватися.

Ті віруючі, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, щоб виконувати всі необхідні санітарні норми”, – сказав священнослужитель.

Також Онуфрій зазначив, що ті парафіяни, хто через хворобу або з інших причин залишаться вдома на Великдень, зможуть побачити службу по телебаченню.

Їх богослужіння транслюватимуть на телеканалах “Україна” та “Інтер”.

Також митрополит додав, що коронавірус – це випробування за гріхи людей.