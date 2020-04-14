Про це він заявив у своєму зверненні.
Він зазначив, що молитися можна буде на вулиці, дотримуючись карантинних норм.
“У цьому році свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка поширюється по земній кулі. Тому повідомляю вам, дорогі брати і сестри, в храмах великодні богослужіння будуть відбуватися.
Ті віруючі, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, щоб виконувати всі необхідні санітарні норми”, – сказав священнослужитель.
Також Онуфрій зазначив, що ті парафіяни, хто через хворобу або з інших причин залишаться вдома на Великдень, зможуть побачити службу по телебаченню.
Їх богослужіння транслюватимуть на телеканалах “Україна” та “Інтер”.
Також митрополит додав, що коронавірус – це випробування за гріхи людей.
- У Вербну неділю по всій Україні українці приходили в церкви і святили вербу, незважаючи на заклики влади дотримуватися карантину, введеного через коронавірус.
- Раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців святкувати Великдень вдома та дивитися богослужіння по телевізору.