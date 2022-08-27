Прокуратура передала в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) кошти білоруських компаній в розмірі понад 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, було встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів здійснюють свою діяльність ряд білоруських компаній. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь.

Тому під час слідства банківські рахунки резидента Білорусі було заарештовано, а кошти, розміщені на них у сумі понад 1,5 млн грн передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

“Правоохоронці досліджують діяльність вказаних компаній на предмет привласнення коштів державного бюджету України, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України”, – зазначили у Київській міській прокуратурі.