Голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов прокоментував рішення Конституційного суду, згідно з яким УПЦ має вказувати свою приналежність до Росії. Він наголосив, що рішення не передбачає примусової зміни назви.

Цитує юриста пресслужба УПЦ.

27 грудня Конституційний суд України визнав конституційними поправки до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, згідно з якими церкви, що мають релігійні центри управління у РФ, повинні вказати це у своїй назві.

Протоієрей Олександр Бахов наголосив, що рішення КС не передбачає примусу.

“Слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України”, — зазначив протоієрей Олександр Бахов.

І навіть більше: у самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську Православну Церкву. А, отже, за його словами, будь-які спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ “збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні”.

Протоієрей наголосив: попри рішення Конституційного Суду, немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви.