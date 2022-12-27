Цитує юриста пресслужба УПЦ.
27 грудня Конституційний суд України визнав конституційними поправки до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, згідно з якими церкви, що мають релігійні центри управління у РФ, повинні вказати це у своїй назві.
Протоієрей Олександр Бахов наголосив, що рішення КС не передбачає примусу.
“Слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України”, — зазначив протоієрей Олександр Бахов.
І навіть більше: у самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську Православну Церкву. А, отже, за його словами, будь-які спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ “збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні”.
Протоієрей наголосив: попри рішення Конституційного Суду, немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви.
- Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України Володимира Зеленського, просячи залишити Успенський та Трапезний собори Українській православній церкві Московського патріархату. За словами Павла, 26 грудня директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра” заявив йому, що 31 числа закінчується строк оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.
- Лідер партії “Європейської Солідарності” Петро Порошенко наголосив, що рішення ухвалено з затримкою у понад три роки.