Про це мовиться у заяві пресслужби УПЦ.

За інформацією УПЦ, 1 квітня 2023 року, близько 7:30, співробітники СБУ вручили підозру наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу.

Відтак, митрополита Павла звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 Кримінального кодексу). Мовиться про висловлювання щодо “ПЦУ” і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні “Просимо справедливості для нашої церкви”.

Також йому інкримінується Стаття 436-2: Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Наразі у будинку намісника Києво-Печерської лаври проводять обшуки. Станом на 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.

Так, настоятель святині Павло Лебідь, більш відомий як “Паша Мерседес”, заявив, що “Бог не простить лідеру держави вигнання московської церкви з Лаври”.

Розпочавши своє звернення російською, Лебідь запевнив, що “сльози виселених священнослужителів, не впадуть у землю”, мовляв, “вони впадуть на голову”.

“Кажу вам пане президент і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся”, – попри закінчення строку оренди, представники УПЦ МП навідріз відмовляються залишати територію Лаври без рішення суду.

Також Лебідь слав погрози і Кабінету міністрів і владі загалом. Зокрема священник МП звернувся до глави Мінкульту Олександра Ткаченка, заявивши, що той “одержимий буянням диявольської ненависті”.

Окрім цього, у відеозверненні він спростував інформацію нібито про те, що оформив закордонний паспорт для втечі з країни. Зрештою, додав, що не боїться наслідків за таке звернення.