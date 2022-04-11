Це слово з описом з’явилося на сайті словника.
Дієслово ukrained можна стилізувати під українську мову як “заукраїніти“. Ось як пояснюють його значення у словнику:
“Коли ти Росія і ти вторгаєшся в країну, і єдине, що отримуєш — приниження глобального масштабу”. Початковий термін: “Росія була заукраїнена”.
Коли ніхто не підтримує агресора, в кінцевому підсумку його міцно розбивають, і агресор, озираючись навколо, виявляє, що імовірних прихильників у нього немає.
Бути заукраїненим
Приклад:
Коли друга за величиною клептократія у світі, очолювана розумово обмеженою і некомпетентною владою, вирішує вторгнутися до свого мирного сусіда і в кінцевому підсумку отримує такий удар, що їх економіка повертається в часі до кам’яного віку.
Якийсь мерзенний, смердючий хлопець намагається забулити тебе, але в кінцевому підсумку йому стає так складно, що його онуки перенесуть ганьбу на своїх онуків.
НАТО: Друже, пам’ятаєш, коли ти заукраїнив Росію у 2022 році?
Україна: Мені дуже допомогли, мій друже.
НАТО: Ні, дурнику, це все зробив ти.
Путін: Хе-хе, бачте, Лавров, що я вам казав про тих західних імперіалістів?
*Лавров безперервно б’є двома каменями об купу палиць, згорбившись у темній печері*
Лавров: Що вони нам, пане, не потрібні!
Путін: Саме так! Бути заукраїненим – це геть дрібниця, це лише незначна столітня невдача нашої економіки!
Мене вчора заукраїнив мій бос.
- Служба безпеки України частіше перехоплює розмови того, як військові РФ саботують накази керівництва. Російські солдати відмовляються йти в наступ навіть попри погрози про ув’язнення. “Фаршем бути я не хочу”, – кажуть росіяни.
- Також Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, де він зізнається, що війна в Україні стала для нього пеклом. Він розповів, що командування забуло про них.