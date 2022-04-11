У словнику англомовного сленгу Urban Dictionary у контексті російсько-української війни з’явилося нове слово – ukrained. Це слово – своєрідний ляпас російській пропаганді, адже означає тотальне приниження агресора.

Це слово з описом з’явилося на сайті словника.

Дієслово ukrained можна стилізувати під українську мову як “заукраїніти“. Ось як пояснюють його значення у словнику:

“Коли ти Росія і ти вторгаєшся в країну, і єдине, що отримуєш — приниження глобального масштабу”. Початковий термін: “Росія була заукраїнена”.

Коли ніхто не підтримує агресора, в кінцевому підсумку його міцно розбивають, і агресор, озираючись навколо, виявляє, що імовірних прихильників у нього немає.

Бути заукраїненим

Приклад:

Коли друга за величиною клептократія у світі, очолювана розумово обмеженою і некомпетентною владою, вирішує вторгнутися до свого мирного сусіда і в кінцевому підсумку отримує такий удар, що їх економіка повертається в часі до кам’яного віку.

Якийсь мерзенний, смердючий хлопець намагається забулити тебе, але в кінцевому підсумку йому стає так складно, що його онуки перенесуть ганьбу на своїх онуків.

НАТО: Друже, пам’ятаєш, коли ти заукраїнив Росію у 2022 році?

Україна: Мені дуже допомогли, мій друже.

НАТО: Ні, дурнику, це все зробив ти.

Путін: Хе-хе, бачте, Лавров, що я вам казав про тих західних імперіалістів?

*Лавров безперервно б’є двома каменями об купу палиць, згорбившись у темній печері*

Лавров: Що вони нам, пане, не потрібні!

Путін: Саме так! Бути заукраїненим – це геть дрібниця, це лише незначна столітня невдача нашої економіки!

Мене вчора заукраїнив мій бос.