Міністерство економіки та Міністерство аграрної політики поки не будуть розділяти.

Петрашко наразі працює заступником генерального директора «Ukrlandfarming».

У 2004-2007 рр. – працював у московському, а пізніше – київському представництві компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій і був партнером.

2007-2013 рр. – працював в інвестиційній компанії «Трійка Діалог Україна», де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі Департаменту корпоративного бізнесу в «СБЕРБАНК РОСІЇ».