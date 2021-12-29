У листопаді 2021 року середня заробітна плата в Україні становила майже 14 тис. 300 гривень, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати. У порівнянні з листопадом минулого року середня зарплата зросла на майже 20%.

Про це повідомляють в Міністерстві економіки України.

Водночас середня зарплата за листопад 2021 року зросла на 1,7% у порівнянні з жовтнем цього року. При цьому, найбільші зарплати отримували у Києві – понад 20 тисяч 600 гривень, найменші – у Чернівецькій області – майже 11 тисяч гривень.

“Попри запровадження додаткових карантинних обмежень через COVID-19, що відбулося в багатьох регіонах країни у листопаді, зарплати українців зростали. Це свідчить про те, що бізнес достатньо пристосувався до роботи в умовах пандемії. Окрім того, суттєвим чинником підвищення рівня оплати праці продовжує залишатися збільшення рівня мінімальної зарплати, яка з січня поточного року зросла до 6000 грн, а з 1 грудня підвищилася ще на 500 грн”, – прокоментував Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

За даними Держстату, середня зарплата у листопаді минулого року була майже 12 тисяч гривень.