Про це повідомляють в Міністерстві економіки України.
Водночас середня зарплата за листопад 2021 року зросла на 1,7% у порівнянні з жовтнем цього року. При цьому, найбільші зарплати отримували у Києві – понад 20 тисяч 600 гривень, найменші – у Чернівецькій області – майже 11 тисяч гривень.
“Попри запровадження додаткових карантинних обмежень через COVID-19, що відбулося в багатьох регіонах країни у листопаді, зарплати українців зростали. Це свідчить про те, що бізнес достатньо пристосувався до роботи в умовах пандемії. Окрім того, суттєвим чинником підвищення рівня оплати праці продовжує залишатися збільшення рівня мінімальної зарплати, яка з січня поточного року зросла до 6000 грн, а з 1 грудня підвищилася ще на 500 грн”, – прокоментував Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.
За даними Держстату, середня зарплата у листопаді минулого року була майже 12 тисяч гривень.
- Як повідомлялось раніше, з початку 2021 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні зросла на 51%. Станом на 1 грудня показник сягнув 3,94 мільярда гривень.