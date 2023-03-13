В уряді Сербії закликали «якнайшвидше» запровадити санкції проти Росії

13 березня міністр економіки Сербії Раде Башта запропонував якнайшвидше запровадити санкції проти Росії, зауваживши, що його "країна перебуває під величезним тиском".

Про це глава міністерства повідомив в Instagram.

Він наголосив, що, мовляв, країна вже дорого платить за те, що не запровадила санкції проти Росії, і “це стає нежиттєздатним”.

Як міністр економіки, Башта заявив, що не може прийняти, який тиск здійснюється на президента Сербії Александра Вучича.

Тому він виступив за запровадження санкцій проти Росії, наголошуючи, що підтримує президента Вучича “на захисті державних і національних інтересів і має абсолютну довіру” до нього.

Тому я прошу уряд Сербії та всіх міністрів зробити заяву з цього приводу”, – йдеться у дописі.

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Проте, заяву міністра вже засудила партія “Об’єднана Сербія”, що перебуває в коаліції із Сербською прогресивною партією Вучича.

Зауважимо, раніше стало відомо, що президент Сербії Александар Вучич бореться з “важким рішенням”. На його думку, настав час переосмислити відмову Сербії приєднатися до західних санкцій проти Росії.

Президент Сербії Александар Вучич регулярно спілкувався зі своїм російським колегою. Зараз війна в Україні ставить на випробування відносини між ними. Сербія, традиційно один із найближчих союзників Росії в Європі, намагається відійти від Москви на деяку дистанцію, оскільки російська агресія напружує зв’язки між двома країнами та їхніми лідерами.