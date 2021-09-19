Урядовий комітет 17 вересня схвалив проєкт Державної космічної програми України на період з 2021-го по 2025 роки.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Одними з основних завдань проєкту є створення космічних систем спостереження Землі, впровадження космічних технологій на ринку послуг, створення ракетно-космічної техніки, фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності.

Програма піде на розгляд до Верховної Ради після її доопрацювання у Міністерстві фінансів України.

“Документ є частиною тих кроків, що здійснюються Мінстратегпромом для оздоровлення та розвитку вітчизняної космічної галузі”, – прокоментував віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.

Виконання космічної програми дасть змогу Україні брати участь в міжнародних проєктах, зокрема у дослідженні Місяця.

Раніше голова Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна може запропонувати NASA свої розробки систем життєзабезпечення та акумулювання енергії на Місяці.