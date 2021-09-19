Про це йдеться на сайті Урядового порталу.
Одними з основних завдань проєкту є створення космічних систем спостереження Землі, впровадження космічних технологій на ринку послуг, створення ракетно-космічної техніки, фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності.
Програма піде на розгляд до Верховної Ради після її доопрацювання у Міністерстві фінансів України.
“Документ є частиною тих кроків, що здійснюються Мінстратегпромом для оздоровлення та розвитку вітчизняної космічної галузі”, – прокоментував віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.
Виконання космічної програми дасть змогу Україні брати участь в міжнародних проєктах, зокрема у дослідженні Місяця.
Раніше голова Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна може запропонувати NASA свої розробки систем життєзабезпечення та акумулювання енергії на Місяці.
- Раніше голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
- Президент Володимир Зеленський поставив завдання до 2024 року створити в Україні власну космічну ракету-носій легкого класу. Зеленський хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентської каденції.
- У листопаді минулого року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.