Україна передала РФ тіла російських військових, котрих ліквідували на півдні України.
Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.
Військові опублікували фото відправки “вантажу 200”.
“Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…”, – зазначили у повідомленні.
Російська армія продовжує зазнавати втрат. Протягом доби Збройні сили України ліквідували 280 окупантів. Загалом кількість убитих загарбників наближається до 40 000.
- Нагадаємо, вже минув 151-й день повномасштабної російсько-української війни, який став рівно п’ятим місяцем протистояння. З 24 лютого трапилося багато трагедій та перемог, зокрема через підтримку західних партнерів.
- За повідомленням Інституту вивчення війни, українські війська, ймовірно, готуються або розпочали контрнаступ у Херсонській області станом на 23 липня, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.
- Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили Україні поступово звільняють Херсонську область від російської окупації.