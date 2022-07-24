Україна передала РФ тіла російських військових, котрих ліквідували на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.

Військові опублікували фото відправки “вантажу 200”.

“Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…”, – зазначили у повідомленні.

Російська армія продовжує зазнавати втрат. Протягом доби Збройні сили України ліквідували 280 окупантів. Загалом кількість убитих загарбників наближається до 40 000.