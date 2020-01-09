Про це повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що департамент економічної та інформаційної безпеки компанії веде службове розслідування за фактом закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на 18 млн гривень з порушеннями. Встановлено, що закупівлі проходили без тендерних процедур та укладення договорів.

“Досліджуються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи. Про результати перевірки буде поінформовано громадськість, а винних — притягнуто до відповідальності. Крім того, буде проведено перевірку законності всіх закупівель природного газу компанією впродовж усього минулого року”, — повідомили в компанії .