Про це повідомили в прес-службі компанії.
Повідомляється, що департамент економічної та інформаційної безпеки компанії веде службове розслідування за фактом закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на 18 млн гривень з порушеннями. Встановлено, що закупівлі проходили без тендерних процедур та укладення договорів.
“Досліджуються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи. Про результати перевірки буде поінформовано громадськість, а винних — притягнуто до відповідальності. Крім того, буде проведено перевірку законності всіх закупівель природного газу компанією впродовж усього минулого року”, — повідомили в компанії .
- Раніше суд заарештував народного депутата 8 скликання Ярослава Дубневича, підозрюваного в привласненні коштів “Укрзалізниці”.
- У грудні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Дубневича носити електронний браслет до лютого 2020 року.