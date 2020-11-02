Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв підписав указ "Про заходи з широкого впровадження здорового способу життя та подальшого розвитку масового спорту", який передбачає щоденні виплати громадянам віком від 18 років за проходження 10 000 і більше кроків на день.

Про це повідомляє республіканська газета “Халқ сўзі” ( “Народне слово”).

Так, громадяни, які пройшли протягом доби 10 000 і більше кроків, отримають на свій електронний гаманець 3 000 сумів (≈ 8 грн).

Тому, хто більше за всіх пройде пішки серед жителів міст, виплачуватимуть 300 000 сум (≈ 823 грн), сіл – 500 000 сум (≈ 1373 грн). Той, хто пройде більше за всіх у країні, зможе отримати 1 мільйон сумів (≈ 2746 грн).

Фіксувати результати буде сайт “Здоровий спосіб життя” (www.1hls.uz).

Щоб зібрати гроші для виплат, уряд введе спеціальний збір з виробників шкідливих для здоров’я продуктів.