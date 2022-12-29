Про це повідомила пресслужба МОЗ Узбекистану в офіційному Telegram-каналі.

Інцидент трапився у Самарканді. В Узбекистані таблетки та сиропи цього препарату зняли з продажу у всіх аптеках.

Створено робочу групу, яка провела службове розслідування з виїздом на місце. Фахівці встановили, що причиною смерті стало передозування препаратом під час домашнього лікування.

“Дослідження показало, що померлим дітям до вступу до стаціонару давали цей препарат вдома протягом двох-семи днів три-чотири рази на день від двох з половиною до п’яти мілілітрів, що перевищує стандартну дозу препарату для дітей”, — вказала пресслужба міністерства.

Неповнолітнім давали препарат без рецепта лікаря. Батьки самостійно придбали протизастудний засіб, у деяких випадках через рекомендації фармацевта.

Основним складником препарату є парацетамол. Водночас у сиропі міститься токсична речовина етиленгліколь. Зазвичай вона використовується у виробництві ліків у мікроскопічних дозах, але надмірне вживання спричиняє незворотні зміни в організмі.

Всього зафіксовано 21 випадок отруєння препаратом.