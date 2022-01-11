Журналісти та блогери з Узбекистану розповіли, що до них звернулися правоохоронні органи та спецслужби. Їх викликали на розмову через те, що вони висвітлюють масові протести та заворушення у Казахстані.

Про це повідомляє узбецька служба Радіо Озодлік.

Один з блогерів на умовах анонімності розповів, що заборону на висвітлення подій наклала Служба державної безпеки. Інший блогер додав, що до нього звернулися співробітники спецслужби та дільничний. Вони вимагали від нього письмового пояснення через пости про події в Казахстані. Інший надав розписку, в якій його змусили не висвітлювати те, що відбувається.

“Один мій друг, який працює на телебаченні, сказав, що такий наказ надійшов зі спецслужб. Крім того, представники Агентства інформації та масових комунікацій теж зізналися, що це наказ спецслужб”, – додав блогер.

Водночас центральні засоби інформації Узбекистану надають інформацію про протести в сусідньому Казахстані дозовано. За словами журналіста, який залишився теж анонімним, про заворушення дозволено писати лише “своїм” блогерам та тим в кого є спеціальний дозвіл. У МВС публікацію радіостанції не коментували.

Додамо, що у 2021 році Узбекистан опустився в рейтингу свободи преси. Тепер країна посідає 180 місце замість 157.